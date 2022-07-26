İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik narkotik operasyonu İSTANBUL - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon çerçevesinde Pendik'te 1 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, sabahın erken saatlerinde İstanbul genelinde birçok adrese şafak operasyonu düzenledi. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre daha önceden yapılan fiziki ve teknik takip sonrasında belirlenen adreslere polis ekipleri tarafından şafak operasyonu düzenlenirken, operasyon çerçevesinde Pendik'te bir eve giren polis ekipleri 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli polis ekipleri tarafından emniyete götürülürken operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Enes Şamil Gönenç - 3. Sayfa İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik İstanbul 3. Sayfa Haberler

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