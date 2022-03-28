İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da uyuşturucu suçlarından aranan 36 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, uyuşturucu suçlarına bulaştıkları gerekçesi ile "şüpheli" sıfatıyla aranan 36 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da, uyuşturucu suçlarına bulaştıkları gerekçesi ile "şüpheli" sıfatıyla aranan 36 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Adli İşlemler ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçlarından yakalama emri bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu çerçevede düzenlenen operasyonlarda, aranan 36 şüpheli yakalandı. Zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ve bu silahlara ait fişekler ele geçirildi. Yakalanan zanlılar, ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilecekleri belirtildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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