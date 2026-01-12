İstanbul'da uyuşturucu soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 3 kişi tutuklanırken, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.T., A.S., B.F.Y., C.A., N.B.T. ve S.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden A.T., A.S. ve C.A., tutuklama talebiyle sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerden B.F.Y., N.B.T. ve S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL