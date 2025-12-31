Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında 7 şüphelinin malvarlığına el konuldu

Güncelleme:
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında, yurtdışında bulunan 7 şüphelinin malvarlıklarına el konulmasına karar verildi. Şüpheliler, çeşitli uyuşturucu suçlarından aranıyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurtdışında olduğu tespit edilen 7 şüphelinin 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında haklarında 'uyuşturucu madde imal ve ticaret', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve 'fuhuşa teşvik ve aracılık etme' suçlarından yakalama kararı bulunan ve yurtdışında oldukları tespit edilen şüpheliler Kasım Garipoğlu, Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık'ın 'suçtan kaynaklan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan malvarlıklarına el konulmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
