Uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon ile 5 şüpheli 'uyuşturucu temin etmek, satmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyet ve Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL