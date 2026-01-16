Haberler

Uyuşturucu soruşturması kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, 'uyuşturucu temin etmek, satmak' ve 'fuhuş için aracılık etmek' suçlarıyla karşı karşıya.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması çerçevesinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında bugün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyon ile 5 şüpheli 'uyuşturucu temin etmek, satmak', 'fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından gözaltına alındı. 5 şüphelinin emniyet ve Adli Tıp Kurumu'nda işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
