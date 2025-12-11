Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL