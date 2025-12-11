Haberler

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 8 şüpheli hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından gözaltı kararı verilmişti. Jandarma tarafından gözaltına alınan 8 şüpheli, kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık ifadeleri tamamlandı. Savcılık, 4 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 4 şüpheliyi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - İSTANBUL

