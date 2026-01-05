İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 23 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli İzmir, Denizli ve Muğla'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından 26 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23 şüpheli yakalandı

Düzenlenen operasyon sonucu 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yurtdışında olduğu, 1 şüphelinin ise başka suçtan ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. - İSTANBUL