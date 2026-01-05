Haberler

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 684 adet uyuşturucu hap ve 80 gram metamfetamin ele geçirildi. O.M. isimli şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirilirken, şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Sancaktepe'de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 28 Aralık 2025 tarihinde Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan adreste narkotik madde ticareti belirlenirken, adrese yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda, O.M. (31) ve A.D. (30) isimli kadın şahıs yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise 684 adet uyuşturucu hap, 80 gram metamfetamin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslardan A.D. yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, O.M. ise 29 Aralık tarihinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu

İşte memur ve emeklinin zam oranı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
ABD, Maduro'yu kaçırırken Kübalı 32 asker ve polisi de öldürmüş

Hepsini Maduro çağırmış! Ölenler arasında o ülkenin askerleri var
Acun Ilıcalı'nın takımı maça çıkamadı! İşte nedeni

Dün gördüğü manzara canını çok sıktı
İrfan Can Kahveci'ye sürpriz teklif

"Tamam" derse formayı giyecek! İrfan Can'a sürpriz teklif
Kaza değil cinayet! Yarış yaparken 3 genci hayattan kopardı

Yarışırken 3 genci hayattan kopardı, aracını bırakıp kayıplara karıştı
Tüm ödemelere zam geldi! 65 yaş aylığı, evde bakım parası ve kıdem tazminatı arttı

Memur zammı sonrası tüm ödemeler arttı! İşte değişen kalemler
Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda