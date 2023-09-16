İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Zanlı Tutuklandı

İstanbul'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 41 kilogram uyuşturucu madde ile 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, kentte "torbacı" olarak tabir edilen bazı kişilere uyuşturucu temin edileceği yönünde bilgi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, uyuşturucu maddelerin bir kısmının araçla sevk edileceğini belirledi.

Şüphelilerin Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece'deki adreslerine operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada, 41 kilogram uyuşturucu madde ile 15 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.