İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheliyi tutukladı, bir şüpheliye ise ev hapsi kararı verildi. Operasyonda, uyuşturucu madde, silah ve diğer malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı, biri hakkında ev hapsi kararı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye'de "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yaptıkları çalışmada, Tantavi Mahallesi'nde bir ikametin zula olarak tabir edilen depo şeklinde kullanıldığını belirledi.

Adresi takibe alan ekipler, içeriden çıkan B.K'yi (16), otoparktaki bir araca binmek istediği sırada gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Ekipler, söz konusu adrese düzenledikleri operasyonda, 4 zanlıyı daha yakaladı.

Adresteki aramalarda, 615 gram marihuana, 10 gram kokain, ruhsatsız tabanca, şarjör, 4 fişek, 2 hassas terazi, 6 cep telefonu, 1150 lira ile çok sayıda ıslak mendil ambalajı ve paketleme yapmak için kullanılan 2 adet saç düzleştirici maşa ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.C.A, B.D, S.Ö. ve F.S, "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.

Zanlı B.K. hakkında ise 2 ay süreli "konutu terk etmeme" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.