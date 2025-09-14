Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 60,91 gram bonzai, 5,99 gram metamfetamin ve nakit para ele geçirildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karlıbayır Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan operasyonda A.K., S.K., D.Z. ve C.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 60,91 gram bonzai, 5,99 gram metamfetamin, 28 adet MKA marka fişek, 1 adet hassas terazi, 18 bin 845 TL nakit para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K., S.K. ve D.Z. tutuklanarak Metris Ceza İnfaz Kurumu'na, C.G. ise Marmara Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
