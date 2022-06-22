Son Dakika | İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama Bir son dakika haberine göre İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama İstanbul'da geçtiğimiz günlerde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda 30 tutuklama İSTANBUL - İstanbul'da geçtiğimiz günlerde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 20 Haziran Pazartesi günü eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında belirtilen adreslerde 32 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 şüpheliden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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