İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Ünlü İsim Belirlendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 ünlü ismin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' soruşturması kapsamında ifadesine başvurulan ünlü isimlerin Adli Tıp Kurumu'nda alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları ortaya çıktı.

8 Ekim 2025 tarihinde uyuşturucu kullanma iddiası gözaltına alınan ünlü isimlerden D.P., D.T., B.B.T., D.T., B.A., K.A., M.A. ve K.Y.'nin uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Diğer isimlerden alınan kan, saç ve idrar örneklerinden herhangi bir uyuşturucu maddenin çıkmadığı belirlendi. - İSTANBUL