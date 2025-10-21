Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 443 Kilo Madde Ele Geçirildi

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 443 Kilo Madde Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen narkotik operasyonunda, toplamda 443 kilo uyuşturucu madde ve milyonlarca sentetik ecza ele geçirildi. 215 kişi gözaltına alındı, 186'sı tutuklandı.

İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı narkotik operasyonlarında, 443 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 4 milyon 117 bin 925 adet sentetik ecza, 96 bin 900 captagon hap ve 627 kilo 876 gram katkı maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcıları ve suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyon, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 215 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 186'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 29'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan operasyonda 214 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 99 kilo 580 gram kristal metamfetamin, 105 kilo 153 gram esrar, 24 kilo 249 gram AM2201 maddesi, 4 milyon 117 bin 925 adet sentetik ecza, 96 bin 900 adet captagon hap, 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi olmak üzere; toplam 443 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 4 milyon 117 bin 925 adet sentetik ecza, 96 bin 900 adet captagon hap ve 627 kilo 876 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.

"Karanlık tehditle mücadeleye kararlıyız"

Yakalanan uyuşturucular için yapılan basın açıklamasında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Şahin, "215 şahıs gözaltına alınmış 186 şahıs ise tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda 433 kilogram uyuşturucu madde 4 milyon 214 bin uyuşturucu hap ve 627 kilogram uyuşturucu ham madde el ele geçirilmiştir. Uyuşturucu gençliğimizi ve geleceğimizi çalan ailelerin huzurunu bozan karanlık bir tehdittir. İstanbul emniyeti olarak bu karanlık tehditle mücadeleye kararlıyız. Bu tehditte en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 82 burası olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti, düğmeye basıldı! TOKİ'ye kiralama yetkisi geliyor

Milyonları mutlu edecek düzenleme için düğmeye basıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Trump Hamas'ı açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız

Trump açık açık tehdit etti: Uslu durmazlarsa ortadan kaldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.