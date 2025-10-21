İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 443 Kilo Madde Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı narkotik operasyonlarında, 443 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 4 milyon 117 bin 925 adet sentetik ecza, 96 bin 900 captagon hap ve 627 kilo 876 gram katkı maddesi ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen sokak satıcıları ve suç örgütlerine yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli olarak yürütülen operasyon, Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ illerinde eş zamanlı gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 215 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 186'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi, 29'u hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Yapılan operasyonda 214 kilo 250 gram sıvı metamfetamin, 99 kilo 580 gram kristal metamfetamin, 105 kilo 153 gram esrar, 24 kilo 249 gram AM2201 maddesi, 4 milyon 117 bin 925 adet sentetik ecza, 96 bin 900 adet captagon hap, 627 kilo 876 gram kimyasal katkı maddesi olmak üzere; toplam 443 kilo 232 gram uyuşturucu madde, 4 milyon 117 bin 925 adet sentetik ecza, 96 bin 900 adet captagon hap ve 627 kilo 876 gram uyuşturucu yapımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi.

"Karanlık tehditle mücadeleye kararlıyız"

Yakalanan uyuşturucular için yapılan basın açıklamasında İstanbul Emniyet Müdürü Selami Şahin, "215 şahıs gözaltına alınmış 186 şahıs ise tutuklanmıştır. Operasyonlar sonucunda 433 kilogram uyuşturucu madde 4 milyon 214 bin uyuşturucu hap ve 627 kilogram uyuşturucu ham madde el ele geçirilmiştir. Uyuşturucu gençliğimizi ve geleceğimizi çalan ailelerin huzurunu bozan karanlık bir tehdittir. İstanbul emniyeti olarak bu karanlık tehditle mücadeleye kararlıyız. Bu tehditte en büyük gücümüz İstanbul halkının bize olan desteğidir" dedi. - İSTANBUL