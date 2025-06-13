İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı

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İstanbul'un Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 4 kilo 461 gram marihuana, 2 kilo 201 gram kokain, 836 bin 80 adet uyuşturucu hap ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu ile ilgili şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürütülmüştü. . Yapılan çalışmalarda, Fatih ve Küçükçekmece ilçelerinde uyuşturucu ticaretinin gerçekleştirildiği belirlenmiş, Nişanca, Fevzi Çakmak, Sultan Murat ve Cennet Mahallelerinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda, İ.D., S.S., T.Ş., N.D. ve Ö.Y. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adreste yapılan aramalarda ise, 4 kilo 461 gram marihuana, 2 kilo 201 gram kokain, 836 bin 80 adet uyuşturucu hap, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca, 4 adet akıllı telefon ve 6 bin 595 TL nakit para ele geçirilmişti. Yakalanan 5 şüpheliden 4'ü emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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