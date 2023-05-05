İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 4 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, 36 bin 720 hap ile kokain ve likit esrardan oluşan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 4 uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı, 36 bin 720 hap ile kokain ve likit esrardan oluşan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan ortak çalışmalarda, Küçükçekmece'de "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuna iştirak ettikleri iddia edilen 4 şüpheli belirlendi. Önceki gün ilçe genelinde yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 61 kilo 290 gram kokain, 36 bin 720 extacy hap, kutular içinde 14 kilo 40 gram likit esrar, 17 gram toz esrar, uyuşturucu madde imalatında kullanılan pres makinesi, bir vakum makinesi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9 bin 840 TL, 520 dolar, 60 euro ve 10 pound ele geçirildi.

Öte taraftan İstanbul genelinde son 24 saatte yapılan asayiş uygulamaları ve operasyonlarda 105 şüphelinin yakalandığı, bu kişiler arasındaki 55 kişiye "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı aktarıldı. - İSTANBUL