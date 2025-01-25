İstanbul’da Uyuşturucu Operasyonu: 4.5 Milyon Hap Ele Geçirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu ihbarı üzerine Bayrampaşa'da bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda toplam 4 milyon 520 bin adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, uyuşturucu ihbarı üzerine Bayrampaşa'da bulunan bir adrese Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu şüpheli Muhammet A., Azerbaycan uyruklu şüpheliler Farız R. ile Eynur A. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda ayrıca, toplamda 4 milyon 520 bin adet hap, 320 kilogram ağırlığında katkı maddesi, 1 milyon 800 bin adet boş kapsül, 5 adet sentetik ecza üretiminde kullanılan makine, 20 bin 550 Türk lirası ve 300 Amerikan doları ele geçirildi. - İSTANBUL