İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 37 tutuklama

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 39 kişi yakalanırken, 37'si tutuklandı. Operasyonlar kapsamında büyük miktarda uyuşturucu ve sentetik maddeler ele geçirildi.

İstanbul'da son 27 günde 14 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 39 kişiden 37'si tutuklandı, ele geçen suç unsurları emniyette sergilendi.

Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, ulusal ve uluslararası düzeyde uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve suç ağlarına yönelik çalışma yürütülmüş, 1 Ocak ile 27 Ocak tarihleri arasındaki 27 günlük sürede bir dizi operasyon düzenlenmişti. Baskınlarda uyuşturucu kaçakçısı 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Pendik, Arnavutköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Güngören, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Fatih, Avcılar, Kartal, Esenyurt, Sancaktepe ve Bağcılar ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 39 şüpheli şahıs yakalanmıştı. Aynı operasyonlarda 8 milyon 486 bin sentetik ecza, 142 kilo 826 gram eroin, 34 kilo 308 gram metamfetamin, 27 kilo 347 gram kokain maddesi, 97 kilo 737 gram skunk, 190 bin extacy hap, 208 bin captagon, 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi olmak üzere toplam 308 kilo 788 gram uyuşturucu ile 1 ton 168 kilo 100 gram katkı maddesi ele geçirilmişti.

Yürütülen operasyonlar kapsamında yakalanan ve adli makamlara sevk edilen 39 şüpheliden 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak salıverildiği bildirildi. Geri kalan 37 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan ele geçen uyuşturucu maddeler ve haplar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi. Sergiyi İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yerinde izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
