İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı İstanbul'da "torbacı"lara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 34 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'da "torbacı"lara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde bu sabah Kadıköy ve Şişli ilçelerinde belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Özel harekat timlerinin de katıldığı hava destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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