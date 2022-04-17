İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara operasyon: 3 gözaltı

Ticari taksi ile uyuşturucu taşıdılar

İSTANBUL - İstanbul Fatih'te uyuşturucu ticareti yapan şahıslara operasyon düzenleyen polis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu ve ruhsatsız pompalı tüfek ve 16 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 6 bin 730 TL para ele geçirildi. Uyuşturucuların ticari taksi ile taşındığı belirlendi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından, Silivri Kapı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu maddelerin ticari taksi ile taşındığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucunda ticari taksi sürücüsü M.F.K. ve uyuşturucu maddeleri teslim alacağı tespit edilen Ö.S. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. M.F.K. isimli şüpheli şahsın uyuşturucu maddeleri Mahmutbey Mahallesi Taş Ocağı Yolu Caddesi'nde bunan bir ikametten temin ettiği belirlendi. Bahse konu ikamete yapılan operasyonda, uyuşturucu maddeleri temin etiği belirlenen S.Ç. ve S.B. isimli şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Ticari taksi ve ikamette yapılan aralamalarda; 2.379 gram marihuana, 7 adet sentetik hap, 56 adet her biri satışa hazır halde 45 gram taş kokain, 1 adet Ruhsatsız Pompalı Tüfek ve 16 adet fişek, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 6 bin 730 TL para ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıslardan S.Ç. isimli şüpheli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. M.F.K, Ö.S. ve S.B. isimli şahıslar ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.