İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Milyon 815 Bin Hap Ele Geçirildi

İstanbul'da polis ekiplerince 4 ay süren takip sonucunda düzenlenen operasyonlarda, 3 milyon 815 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen polis, ülke çapında faaliyet gösteren ve sentetik ecza üretimi yapan bir suç ağını takibe aldı. Yaklaşık 4 aydır yürütülen soruşturmada, suç ağının Zeytinburnu ilçesinde bulunan imalathanesinde üretilen hapların, başka illere nakledileceği belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda önceki gün nakliye için kullanılan araca yönelik düzenlenen operasyonda 750 bin sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonun devamında uyuşturucu çetesine ait imalathanelere peş peşe baskın düzenlendi. Cumartesi günü özel harekat timlerinin de katıldığı eş zamanlı operasyonlarda, aralarında suç örgütünün lideri M.Ş.D.'nin de bulunduğu toplam 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda ise 14 hap basma ve paketleme makinası, makinalara ait çok sayıda sarf ambalaj malzemeleri, 3 milyon 815 bin sentetik ecza, 12 milyon 200 bin basıma hazır hap kapsülleri, bir ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 25 mermi, bir kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 33 mermi ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 19 kişi sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüpheliler hakkında başlatılan tahkikatın devam ettiği belirtildi.

Öte yandan söz konusu uyuşturucu çetesine yönelik 4 Mayıs 2024 tarihinde de operasyon düzenlenmiş, o tarihlerde yapılan ara operasyonda, çete tarafından piyasaya sürülmeye hazır 365 bin sentetik ecza hap ele geçirilmişti. - İSTANBUL