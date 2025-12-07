Kağıthane'de 3,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kağıthane'de düzenlenen operasyonda 2 kilogram 183 gram kokain, 1 kilogram 324 gram marihuana, 20 uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlı tutuklandı.
İstanbul Kağıthane'de polis ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda yaklaşık 3,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bulunan bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. 2 Aralık'ta adrese baskın düzenleyen ekipler, evde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 2 kilogram 183 gram kokain, 1 kilogram 324 gram marihuana, 20 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu imalatında kullanılan 1 litre amonyak, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Evde bulunan Z.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL