İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kız Yakalandı

Güncelleme:
Beyoğlu ve Kağıthane'de gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticaretine karışan iki kadın şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramalarda 73 bin sentetik hap, 8 kilo 750 gram sentetik ecza ve bir tabanca ele geçirildi.

İstanbul'un Beyoğlu ve Kağıthane ilçelerinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticaretine adı karışan yaşları 20 ve 25 arasındaki 2 kız yakalandı. Operasyonda, 73 bin sentetik hap ve 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi ile bir tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce, narkotik madde ticareti ile ilgili "sokak satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda Beyoğlu ilçesinde yürütülen çalışmalarda, 2 şüpheli kızı tespit eden polis, olayla ilgili detaylı inceleme başlatarak şüpheli kişilerin izini sürdü. Yapılan araştırmalarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri Kağıthane ilçesinde bulunan bir adreste sakladıkları belirlendi.

Kağıthane ilçesindeki Talatpaşa Mahallesinde tespit edilen eve önceki gün operasyon düzenlendi. Baskında L.G.(25) ve S.D.(20) isimli 2 kadın şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise, 73 bin sentetik ecza hapı, 8 kilo 750 gram sentetik ecza maddesi, 240 kilitli poşet, 26 boş hap kutusu bol miktarda sentetik ecza kapsülü, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 4 hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 111 mermi ile 2 bin 590 lira nakit para ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında yakalanan şüphelilerden 20 yaşındaki S.D. adlı kızın adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. L.G. adlı diğer şüpheli kadının ise emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı aktarıldı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
