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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Milyon Hap Ele Geçirildi

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen 'Narkokapan-7' operasyonunda 11 milyon 225 bin uyuşturucu hap ve 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

"Narkokapan-7" operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik "Narkokapan-7" operasyonu düzenlendiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, " İstanbul'da uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen 'Narkokapan-7' operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı" dedi.

Gençleri uyuşturucudan uzak tutmak tutmanın herkesin ortak görevi olduğunu söyleyen Bakan Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz" ifadelerine yer verdi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonların sonucunu paylaşan Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi. Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Milyon Hap Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN DOĞAN - 3.Sayfa
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