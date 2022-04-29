İstanbul'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 29 zanlı tutuklandı

FATİH, İSTANBUL (İHA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 32 şüpheliden 29'u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Fatih ilçesi merkezli sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenlemiş, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Özel harekat timlerinin de katıldığı baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Havadan polis helikopterinin de destek sağladığı operasyonla gözaltına alınan şüpheliler dün adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 32 kişiden 29'u tutuklanarak hapse mahkum edildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yakalanan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa