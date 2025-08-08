İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonlarında 9 Şüpheli Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüphelinin yakalandığını ve 5'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyonlarda 1 milyon 919 bin uyuşturucu hap ile 256 kilogram ham madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da uyuşturucuya karşı düzenlenen operasyonlarda 9 şüphelinin yakalandığını ve 5'inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbari çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi. Çalışmalar sonrası düzenlenen operasyon ile 9 şüpheli yakalandı, 5'i tutuklandı. 4'ünün işlemleri devam ediyor. Ayrıca operasyonlarda 1 milyon 919 bin adet uyuşturucu hap ile yaklaşık 5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebilecek 256 kilogram ham madde ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Sahte diploma skandalında gözlerin çevrildiği kurumdan açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı

RAMS Başakşehir ve Beşiktaş kazandı, ülke puanı şaha kalktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.