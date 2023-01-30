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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 67 gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 67 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Baskınlarda 163 kilo Hint keneviri ve 483 bin hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu ile ilgili bir dizi çalışma gerçekleştirildi. Suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 23 ila 29 Ocak tarihleri arasını kapsayan 7 günlük zaman diliminde Sultangazi, Kartal, Büyükçekmece ve Şişli ilçelerinde 26 farklı adrese uyuşturucu madde operasyonu gerçekleştirildi. Aralarında bir tırın da yer aldığı operasyonlar sonucu toplam 67 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ve tırda gerçekleştirilen aramalarda 163 kilo Hint keneviri, 483 bin Captagon hap ve 520 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin 46'sı tutuklanarak cezaevine konuldu. Ger kalan 21 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul 3. Sayfa Haberler

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