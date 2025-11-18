Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 490 Kilogram Skunk ve 71 Kilogram Eroin Ele Geçirildi

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan operasyonlarda 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin ve 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu. Bakan, mücadelelerinin tüm insanlık için olduğunu vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tüm mücadelelerinin, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençler olmak üzere herkesi korumak olduğunu belirtti. Bakan Yerlikaya, bu mücadeleyi, sadece Türkiye için değil, tüm insanlık için yaptıklarını söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

" İstanbul'da geçen hafta yaptığımız operasyonlarımızla; 490,5 kilogram skunk, 71 kilogram eroin, 1 milyon 446 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız ve İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde; Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Fatih, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde düzenlenen operasyonlarımızda; 9 şüpheliyi yakaladık." - ANKARA

