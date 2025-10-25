Haberler

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 381 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap ve diğer uyuşturucu maddelerin ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya: " İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla, 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kilogram ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kilogram kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik." - ANKARA

