İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonları: 381 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Bakan Yerlikaya: " İstanbul'da yaptığımız operasyonlarımızla, 381 kilogram metamfetamin, 1 milyon 85 bin adet uyuşturucu hap, 142 kilogram ham madde (14 ton bonzai üretilebilecek miktarda), 203,5 kilogram kimyasal katkıyı ele geçirerek insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik." - ANKARA