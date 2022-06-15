İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, metamfetamin, kokain ve Hint kenevirlerinden oluşan 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'un 3 ayrı ilçesinde farklı tarihlerde düzenlenen operasyonlarda, metamfetamin, kokain ve Hint kenevirlerinden oluşan 97 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildi. Baskınlarda yakalanan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda, 27 Mayıs ile 10 Haziran tarihleri arasında Beylikdüzü, Bakırköy ve Avcılar'da bir dizi operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucuları banyo havlularına saklamışlar

Bu kişilerin ev ve işyerlerinde gerçekleştirilen aramalarda, 87 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain ve 4 kilo 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu paketlerinin bir kısmı, zanlılara ait bir evin banyo kısmındaki dolap içinde yer alan havlulara sarılı halde bulundu. Gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheli, polisteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler

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