İstanbul'da Uyuşturucu Kartelinin Elebaşı Yakalandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşı Sammy Alı'nın İstanbul'da gerçekleştirilen 'KARTEL-4' operasyonuyla yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Almanya tarafından çıkartılan Interpol Kırmızı Bülteniyle 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçundan uluslararası seviyede aranan uyuşturucu madde kartelinin elebaşlarından Sammy Alı İstanbul'da yapılan 'KARTEL-4' operasyonuyla yakalandı." - ANKARA