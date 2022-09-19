İstanbul'da uyuşturucu baskınından kaçak göçmen çıktı

Çağlayan'da ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri, içeride 11 kaçak göçmen yakaladı. Evde yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, geri gönderme merkezine teslim edilen kaçak göçmenler sınır dışı edildi. Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Çağlayan Mahallesi'ndeki bir evde yabancı uyruklu şahısların uyuşturucu kullanıp, ticaret yaptığına dair ihbar üzerine harekete geçti. Evin etrafında pusuya yatan polis ekipleri, içeriye giren ve çıkanları takibe aldı. Bir süre sonra harekete geçen polis ekipleri, eve baskın düzenledi.

UYUŞTURUCU BASKININDAN KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

Uyuşturucu madde için eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride 11 kaçak göçmenle karşılaştı. Kaçak göçmenleri gözaltına alan polis ekipleri, evde içerisinde uyuşturucu madde aradı. Yapılan aramalarda içeride çok miktarda metamfetamin adı verilen uyuşturucu madde, çok sayıda captagon diye bilinen uyuşturucu hap, hassas terazi ile birlikte 870 dolar ve 2 bin lira ele geçirdi. Gözaltına alınan 11 kaçak göçmen emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

KAĞITHANE POLİSİNİN YAKALADIĞI TORBACILAR TUTUKLANDI

Kağıthane polisinin yaptığı çalışmalar neticesinde ise evdeki yabancı uyruklu Mustafa S.A., Veli H., Mesut H. ve Prıooz N. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Doğan Can Cesur - İHA)