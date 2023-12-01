İstanbul'da Usulsüz Evliliklerle İlgili 11 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da yapılan operasyonlarda, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan 11 şüpheli yakalandı. Şüpheliler arasında nikah memurları, aracılar ve danışmanlık çalışanları da bulunuyor.

İstanbul'da, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, yabancı uyruklu bu kişilere bu konuda destek sağlayarak yüksek meblağda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında nikah memurlarının da bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, usulsüz yapılan evliliklerle ikamet ve vatandaşlık başvurusunda bulunan, yabancı uyruklu bu kişilere destek sağlayarak bundan yüksek meblağda haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen, aralarında nikah memurları, aracılar, şirket sahipleri, danışmanlık çalışanları, tercümanlar ve işlemleri organize edenlerin bulunduğu toplam 11 şüpheli 28 Kasım'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda usulsüz düzenlendiği değerlendirilen; kısa, uzun, aile, öğrenci ikamet başvuru formları, evlilik başvuru belgeleri, bekarlık belgeleri ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 2 bin 270 euro, bin 440 dolar, 930 sterlin ve 80 bin lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, haklarındaki tahkikat işlemlerinin ardından bugün adli makamlara sevk edildi.