İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza - Haberler

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İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da usulsüz çakar kullanımına ceza

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, lüks otomobille çakar kullanan sürücüyü durdurdu. Aracın yapılan kontrollerinde sürücüye usulsüz çakar kullanımından toplamda 3 bin 646 lira cezai işlem uygulandı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları uygulamada lüks otomobilin çakarlarının açık halde seyir ettiğini fark etti. Durdurulan araçta şoför dışında kimsenin olmadığı ve çakar kullanımını gerektirecek bir durumun oluşmadığı görüldü.

Şoför K.T.'ye (44) "usulsüz çalar kullanımından" toplamda 3 bin 646 lira idari para cezası uygulandı. Öte yandan cadde üzerinde gerçekleştirilen uygulamalarda ise kurallara uymayan birçok sürücüye cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Kağıthane Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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