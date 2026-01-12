Haberler

Uyuşturucu soruşturmasında 4 şüpheliye tutuklama talebi

Güncelleme:
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Soruşturma ünlü isimleri de kapsıyor.

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslar A.T., A.S., B.F.Y. ve C.A. savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler A.T., A.S., B.F.Y., C.A., N.B.T. ve S.G. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden A.T., A.S., B.F.Y. ve C.A. tutuklama talebiyle, N.B.T. ve S.G. ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. - İSTANBUL

