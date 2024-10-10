İstanbul'da Üniversite Öğrencisine Demir Korkuluk Düştü

İstanbul Sarıyer'de üniversite öğrencisinin başına, yolda yürüdüğü esnada karton fabrikasının 1. katındaki demir korkuluk düştü. Başından yaralanarak yere yığılan genç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ekim Salı günü saat 09.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yazılım mühendisliği okuyan 20 yaşındaki Emir Öksüzoğlu, sabah saatlerinde üniversiteye gitmek için evinden çıktı. O sırada yol üzerinde bulunan karton fabrikasının 1. katındaki demir korkuluk, yerinden çıkarak yolda giden Öksüzoğlu'nun başına düştü. Çarpmanın etkisiyle savrulan öğrenci, başından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 20 yaşındaki öğrenciyi Şişli'deki Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin başına dikiş atıldığı ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Üniversite öğrencisinin başına demir korkuluk düştüğü ve çevredekilerin koşarak yanına gelip müdahale ettiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. - İSTANBUL