İstanbul'da uluslararası uyuşturucu ve suç örgütü elebaşları yakalandı
İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, Interpol Kırmızı Bülten ile aranan İngiliz ve Çin uyruklu örgüt elebaşları yakalandı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece'de; İnterpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen "Kafes-20" Operasyonları'yla yakalandılar." - İSTANBUL