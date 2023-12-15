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İstanbul'da uluslararası uyuşturucu ve suç örgütü elebaşları yakalandı

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İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda, Interpol Kırmızı Bülten ile aranan İngiliz ve Çin uyruklu örgüt elebaşları yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "İnterpol Kırmızı Bülten'le aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Mıah İstanbul Büyükçekmece'de; İnterpol Kırmızı Bülten'le Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da, düzenlenen "Kafes-20" Operasyonları'yla yakalandılar." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Güvenlik Yakalama Uyuşturucu Suç Operasyon 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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