İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı - Haberler

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İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı İstanbul'da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı

İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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