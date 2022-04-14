İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı İstanbul'da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da uluslararası şirketleri dolandıran şüpheliler yakalandı
İSTANBUL - İstanbul'da uluslararası şirketlerin mail yoluyla internet ve mobil bankacılık hesaplarına erişerek 4 milyon liraya yakın dolandırıcılık yaptığı belirlenen 3'ü Nijerya uyruklu 10 şüpheli yakalandı.