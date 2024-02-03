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İstanbul'da Uluslararası Aranan 13 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde aranan 13 şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Interpol tarafından uluslararası düzeyde arandıkları tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile MİT Başkanlığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde, Interpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranan 16 şüphelinin İstanbul'da bulundukları belirlendi.

13 şüpheli yakalandı

Tespit edilen 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul'un 7 ilçesinde 16 adrese yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, yapılan çalışmalarda 2 adet tabanca, 1 adet kasatura bıçak ve tabancalara ait 46 adet fişek ele geçirildi. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İstanbul Uluslararası Güvenlik Yakalama Terör Soruşturma 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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