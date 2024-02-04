İstanbul'da Üç Suç Örgütüne Operasyon: 17 Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç farklı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında silahlar, uyuşturucu ve para da ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç farklı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 17 şahıs gözaltına alındı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 11-30 Ocak tarihleri arasında 3 farklı suç örgütüne yönelik Beşiktaş, Bahçelievler ve Üsküdar'da operasyonlar düzenledi. Baskınlarda 17 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında gerçekleştirilen aramalarda 3 adet otomatik silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 164 adet fişek, 1 adet hassas terazi, 2 adet kar maskesi, 1 kilo 100 gram uyuşturucu, suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 830 TL para ele geçirildi.
İfadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL