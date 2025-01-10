İstanbul'da Turistleri Hedef Alan 21 Çete Üyesi Tutuklandı

Turistleri hedef alan 21 çete üyesi tutuklandı

İSTANBUL - İstanbul'da turistlerin paralarını kontrol etme bahanesiyle tırnakçılık yöntemiyle paralarını çalan bazı ticari taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden kişilere yönelik yapılan operasyonda yakalanan 26 kişiden 21'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beyoğlu, Şişli, Bakırköy, Fatih, Silivri, Bahçelievler, Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde turistlerin hedef alındığı 33 ayrı yankesicilik olayına yönelik soruşturma başlatılmıştı. Şüphelilerin, turistleri takip ederek kendi araçlarına yönlendirdikleri ve araç içinde paranın geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle paranın bir kısmını tırnaklama yöntemiyle çaldıkları tespit edilmiş ve açılan soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında çetenin 43 kişilik bir yapı olduğu, 33 farklı eylem gerçekleştirdiği ve çete üyesi Kerem Doğan'ın, 19 Kasım'da Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde ticari taksici S.Y. tarafından öldürüldüğü belirlenmişti.

21 şüpheli tutuklandı

Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesine sevk edildi. 21 şüpheli şahıs İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine tutuklama talebiyle sevk edildi. Sorgularının ardından tutuklanma talebiyle sevk edilen tüm şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.