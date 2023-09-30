İstanbul'da Turistlere Dolandırıcılık Operasyonu

İstanbul'da bir eğlence mekanında meydana gelen olayda, turistlerin alkollü bir işletmeye davet edildiği ve burada çalışan ancak müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınların turistlerin bulunduğu masalara yönlendirilip istek dışı sürekli alkol servisi yapıldığı tespit edildi. Turistlerden bu yol ile 250-300 bin TL'ye varan tutarlarda ödeme alındığının belirlenmesi üzerine olaya ilişkin İstanbul merkezli 5 farklı ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'nitelikli yağma', 'nitelikli dolandırıcılık' suçları ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Beşiktaş Yıldız Mahallesi'nde bulunan bir eğlence yerinde, iş yeri yetkilileri ve çalışanlarının Beyoğlu, Fatih, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerde turistlerle tanışıp işletmeye davet ettikleri belirlendi. Şahısların, iş yerinde çalışan ancak müşteri gibi görünen yabancı uyruklu kadınları, turistlerin bulunduğu masalara yönlendirdikleri ve istekleri dışında sürekli alkol servisi yapıldığı da tespit edildi. Şüphelilerin bu yol ile mağdurlardan 250-300 bin TL'ye varan tutarlardaki ödemeleri dolandırıcılık veya tehditle zorla aldıkları da ortaya çıktı. Şahıslar hakkında geçmiş tarihlerde 'güveni kötüye kullanma' ve 'dolandırıcılık' suçlarından işlem yapıldığı ancak eylemlerine devam ettikleri belirlendi. 2022-2023 yılları içerisinde meydana gelen 79 farklı olay incelenerek, işletme yetkilileri ve çalışanlarının örgüt hiyerarşisi içerisinde bu suçları işledikleri ancak Temmuz ayında iş yerinin idari işlemlerden dolayı mühürlendiği soruşturma kapsamında ortaya çıktı.

Olaylara karıştığı tespit edilen 46 şüpheli şahıstan 13 yabancı uyruklu kadının yurt dışında olduğu belirlenirken, tespiti yapılan 30 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, Kırklareli, Antalya ve Ağrı'da operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL