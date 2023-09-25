İstanbul'da turist çift taksiciyle tartıştı

İSTANBUL'da tatil yaptıktan sonra ülkelerine dönmek için taksi kullanan turist çift, Eminönü'nden Mecidiyeköy'e 900 lira istediği öne sürülen taksiciyle tartıştı. Yanlarında bulunan 760 TL'yi veren çift tartışmayı cep telefonu kamerasına kaydetti.

İstanbul'da tatil yapan turist çift, iddiaya göre İstanbul Havalimanı'na Mecidiyeköy'den metroyla gitmek için 600 TL karşılığında anlaştı ve Eminönü'nden taksiye bindi. Taksimetre açmayan taksici ise turist çifti Meciyeköy'e getirdi ancak rakamı yetersiz bularak çiftten 900 lira istedi. Bunun üzerine taksici ile turist çift arasında gerginlik yaşandı. Taksici ile tartışan turistler, çaresiz kalınca yanlarındaki 760 TL'yi taksiciye vererek araçtan indi. Turistler taksi şoförüyle yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetti.

YAŞANANLAR TURİST ÇİFTİN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Taksinin içerisinde yaşanan ücret gerginliği cep telefonu görüntülerine de yansıdı. Görüntülerde sağ kolunun alçıda olduğu görülen taksicinin İngilizce konuşarak turistlerden para istediği, turistlerin ise taksiciye tepki gösterdiği görülüyor. Taksicinin görüntülerde, "Hayır 600 lira değil. Niçin 600 lira ? Size söyledim paramı verin." dediği de duyuluyor. Görüntülerde taksicinin araçtan indikten sonra da tartışmaya devam ettiği turist çifte "1 saat 30 dakika. 40 dakika havalimanı.Anladın mı beni ?" dediği de görülüyor. Turistler, taksicinin ısrarı üzerine yanlarındaki parayı taksiciye veriyor ve bagajdaki bavullarını da alarak uzaklaşıyor.