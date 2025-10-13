Haberler

İstanbul'da Tüp Patlaması, Bir Kişi Yaralandı

İstanbul'da Tüp Patlaması, Bir Kişi Yaralandı
Beyoğlu'nda bir gecekonduda tüp başlığını değiştirmek isteyen şahıs, tüpün patlaması sonucu yaralandı. Olay sonrası çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Beyoğlu'nda bir gecekonduda tüpün başlığını değiştirmek isteyen şahıs, tüpün parlaması sonucu yaralandı. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Fetihtepe Mahallesi Çınar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı gecekonduda ev sahibi tüpü değiştirmek için başlığını çıkarttığı sırada parlama meydana geldi. Ev sahibinin eli yanarken, o sırada yanında bulunan eşi yara almadan kurtuldu. Parlama sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralı ev sahibini hastaneye kaldırdı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle evde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Olay nedeniyle çevrede kısa süreli panik yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
