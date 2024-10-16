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İstanbul'da Tramvayın Çarptığı Yabancı Uyruklu Adam Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul'da Tramvayın Çarptığı Yabancı Uyruklu Adam Hastaneye Kaldırıldı
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İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir adama tramvay çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, adamı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

İstanbul Fatih'te karşıdan karşıya geçmek isteyen bir adama tramvay çarptı. Tramvayın altında kalan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Fatih Kızılelma Caddesi'nde, Çapa ile Fındıkzade durağı arasında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan ve henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir kişi, tramvayın çarpması sonucu tramvayın altında kaldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tramvayın altından çıkarılan şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle seferler bir süre aksarken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik istanbul Olaylar 3-sayfa Yaşam Kaza

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