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İstanbul'da Trafikte Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı

İstanbul'da Trafikte Yol Verme Tartışması Kaza ile Sonuçlandı
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Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda yol verme tartışması yapan hafif ticari araç ve kamyonet sürücüleri, tehlikeli manevralarla diğer sürücüleri tehlikeye soktu. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul'da trafikte ilerleyen hafif ticari araç ile kamyonet arasında yol verme tartışması sonrasında başlayan inatlaşma, diğer sürücüleri tehlikeye soktu. Araçların birbirinin önüne manevra yaparak kazaya sebebiyet verdiği o anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sultangazi - Arnavutköy Yolu'nda yol verme yüzünden tartışan hafif ticari araç ile kamyonet sürücüsü akan trafikte inatlaşmaya başladı. Şerit değiştirerek birbirleri önüne manevralar yapan araç sürücüleri hem kendi canlarını hem de trafikteki diğer araçlarda bulunan vatandaşların canlarını tehlikeye attı. Tehlikeli inatlaşma başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sürücülerin, araçları birbirlerinin üzerine manevra yaparak hızla şeritler değiştirdiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Sultangazi Güvenlik istanbul 3-sayfa Olaylar trafik Yaşam Kaza

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