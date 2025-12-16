Arnavutköy'de trafiği tehlikeye atan yarışçılara jandarma operasyonu

İstanbul Arnavutköy'de trafiğe açık alanda yarış yaptıkları anları sosyal medyada paylaşan 4 sürücü, Otoyol Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla tespit edildi. Sürücüler hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarması ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde trafiğe açık alanda araçlarıyla yarış yapan sürücülere yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, görüntülerde yer alan 4 aracın Arnavutköy'de yarış yaptığı anlar yer aldı. Lüks araçlar ile trafiğe açık otoyolda yarışan sürücüler hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını hiçe saydı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen sürücüler yakalandı.

Gözaltına alınan sürücüler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 179/2. maddesi uyarınca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası da uygulandı. - İSTANBUL