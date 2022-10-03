Trafikte tartıştığı kişiye elinde balta ile saldırmaya kalktı

Sarıyer'de iki kişi arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma esnasında taraflardan birisi eline balta alarak diğer şahsa saldırmaya çalıştı. Çevredekilerin araya girmesiyle şahıs sakinleştirdiği baltalı şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Sarıyer İstinye'de önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda trafikte olan iki kişi arasında yol verme nedeniyle arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından balta çıkararak diğer şahsın üzerine yürüdü. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle baltalı saldırgan sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştı. Baltalı şahsın o anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Öte yandan yaşanan kavga sonrası tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.