İstanbul'da Trafikte Saldırı: Araç Önü Kesildi

İstanbul Bağcılar'da, trafikte seyir halindeki bir aracın önü kesildi. Şahıslar, önünü kestikleri aracın sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Bağcılar'ın Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki aracın önü başka bir araçtaki kişiler tarafından kesildi. Araçtan inen şahıslar, sürücünün kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı.

Trafikteki diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganların araca defalarca vurduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL