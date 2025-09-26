Haberler

İstanbul'da Trafikte Saldırı: Araç Önü Kesildi

Güncelleme:
Bağcılar'da seyir halindeki bir aracın önü kesilerek sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırıldı. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve polis inceleme başlattı.

Olay, Bağcılar'ın Fatih Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre, seyir halindeki aracın önü başka bir araçtaki kişiler tarafından kesildi. Araçtan inen şahıslar, sürücünün kullandığı otomobile tekme ve yumruklarla saldırdı.

Trafikteki diğer vatandaşların şaşkın bakışları arasında gerçekleşen olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde saldırganların araca defalarca vurduğu anlar yer aldı.

Olayla ilgili polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
