İstanbul'da trafikte ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücüsüne ceza

İstanbul'da bir motosiklet sürücüsü, trafikte ön tekerleği kaldırarak seyrettiği için bin 387 TL idari para cezası aldı.

İstanbul'da tek teker üzerinde giden motosikletliye bin 387 TL para cezası

İSTANBUL - İstanbul'da trafikte ön tekerleği kaldırarak giden motosiklet sürücüsüne bin 387 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri İstanbul Basın Ekspres yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsünün ön tekerleği kaldırarak seyrettiğini tespit etti. M.K. isimli araç sürücüsü durdurularak "Motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapmak" suçundan 951 TL, "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden de 436 TL olmak üzere, toplamda bin 387 TL idari para cezası uygulandı.